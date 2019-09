Instagram não irá mostrar propagandas sobre dietas e emagrecimento para menores de 18 anos

O Instagram irá limitar a visibilidade de propagandas sobre produtos de emagrecimento, dietas, procedimentos estéticos e afins para menores de 18 anos. Em alguns casos, a rede social poderá apagar a publicação.

Essa restrição irá valer para publicações que incentivem a compra ou estejam acompanhados de um preço para o produto. De acordo com um comunicado do Instagram, as publicações serão removidas completamente se “fizerem uma afirmação milagrosa sobre determinada dieta ou produto de perda de peso, e estiver ligada a uma oferta comercial como um código de desconto”.

O comunicado à imprensa aponta que as diretrizes e políticas de publicidade da rede social nunca permitiu a promoção desses produtos, mas influenciadores e celebridades começaram a recomendar cada vez mais esse tipo de coisa e, portanto, foi necessário ter regras mais claras. Se a política funcionar como o prometido, até mesmo marcas renomadas que promoverem esse tipo de produto não serão visualizadas por menores de idade.

O Instagram quer ser “um lugar positivo para todos” e reduzir a pressão que os usuários podem sentir ao ficar em redes sociais, conforme disse a gerente de políticas públicas do Instagram, Emma Collins. Embora a ação tenha sido anunciada pelo Instagram, ela também irá valer no Facebook.

Um estudo feito pela Royal Society for Public Health em 2017 apontou que o Instagram é a pior plataforma de mídias sociais quando se trata de impactar a saúde mental de pessoas jovens.

Blogueira

O Instagram criou recentemente a função “melhores amigos” no stories, na qual somente pessoas selecionadas pelo dono da conta podem assistir ao conteúdo completo que é postado. A blogueira Virgínia Fonseca resolveu usar essa funcionalidade como uma forma de arrecadar dinheiro. Ela anunciou que vai habilitar a função para fãs que pagarem mensalmente R$ 14,90.

Assim que o anúncio foi feito, internautas começaram a fazer piadas sobre a atitude da blogueira nas redes sociais. Após críticas, ela explicou o motivo de criar a assinatura mensal. “Primeiro, eu fico com receio de a galera achar ruim muitos ‘pontinhos’, vai achar chato. Também tem muita pessoa que não gosta de mim, só quer desejar o mal, então não exponho tanto a minha vida por medo disso. Agora, com o best friends, eu sei que quem vai estar lá são pessoas que gostam de mim, querem ver minhas dicas e querem me acompanhar mesmo”, afirmou.

Virgínia tem 4,7 milhões de seguidores na Instagram e disse que apenas os 500 primeiros a realizarem a assinatura mensal possuirão vantagens. “Se (o valor) aumentar depois, você vai continuar pagando R$ 14,90 até o final do ano”. A blogueira ainda escreveu sobre a possibilidade de algum usuário não possuir cartão de crédito. “Se você for mais velho e não tiver cartão de crédito, pede algum emprestado”.

No Twitter, a tag “R$ 14,90” figurou entre os trending topics de quinta-feira (19), com a maior parte dos comentários em tom crítico. Virgínia repostou algumas citações que apoiavam a iniciativa. Ela ressaltou que nenhum usuário é obrigado a pagar a mensalidade, podendo cancelar a qualquer momento. “Vocês vão pagar R$ 14,90, e aí, no próximo mês, se vocês não estiverem gostando, podem cancelar. Não precisam pagar”.

Entre os conteúdos que serão postados, segundo ela, estão “várias dicas de treino, alimentação, roupa, make [maquiagem], cabelo, ‘produtinhos’, como bombar no ‘Insta’ e crescer no YouTube”. “Quero saber quem já falou com o pai, com a mãe, com o tio sobre a novidade! Quem está ansioso? Eu estou muito ansiosa. Quero abrir logo o Melhores Amigos”, comunicou.

