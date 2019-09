Instagram limita postagens sobre produtos para dieta e perda de peso

Mesmo que você não siga nenhum influencer, talvez já tenha se deparado com posts promovendo produtos duvidosos para perda de peso, procedimentos estéticos e afins no Instagram. Pois bem, a rede social promete agora limitar o alcance dessas postagens. Em alguns casos, a publicação poderá até ser apagada.

A explicação dada pelo Instagram é a de que a medida visa manter a rede social como “um lugar positivo para todos” e reduzir a pressão que os usuários podem sentir quando acessam determinadas postagens.

No que consiste exatamente essa restrição? Basicamente, o Instagram impedirá que usuários com menos de 18 anos visualizem postagens que promovem produtos relacionados a dieta, perda de peso, cirurgia plástica, procedimentos estéticos e semelhantes.

Essa ocultação de postagens começou nesta quarta-feira (18) e será válida mesmo quando o produto promovido vier de fabricantes ou lojas renomadas. Por estar em uma fase de transformação corporal, o público jovem é altamente influenciável por essas postagens, o que explica o foco sobre menores de 18 anos.

Mas não termina aí. Se a postagem prometer resultados “milagrosos” a respeito dos assuntos em questão e for acompanhada de incentivos para compra, como links promocionais e cupons de desconto, o Instagram poderá simplesmente apagar a publicação.

Ativistas que lutam conta a indústria do “corpo perfeito” comemoram a decisão. É o caso da atriz britânica Jameela Jamil, que já criticou personalidades famosas como Khloe Kardashian justamente por promoverem produtos dietéticos ou de eficácia questionável nas redes sociais.

Em postagem recente no Instagram sobre o assunto, Jamil elogiou a medida e finalizou a sua mensagem dizendo “essa é uma vitória extraordinária que fará grande diferença; influenciadores precisam ser mais responsáveis”. Apesar de ter sido anunciada prioritariamente para o Instagram, a nova política também será aplicada ao Facebook.

Contas

O Instagram começou a seguir com mais rigor seus termos de uso. O funkeiro mirim Nego Ney foi comunicado que sua conta seria deletada e “sem chances de ser mantida, ainda que um adulto tenha dado permissão para se inscrever na rede social” por conta de sua idade. Além do xodó do Flamengo, as contas dos filhos de Karina Bacchi e Mayra Cardi, ambos com menos de 3 anos, e de todos que utilizam a plataforma e não possuem a idade adequada, serão apagadas.

Os termos de uso da rede social indicam que a idade mínima para ter acesso ao seu serviço é de 13 anos. Ainda assim, o garoto de apenas 8 anos criou a conta no dia 17 de março, mas, somente agora, o Instagram decidiu agir e notificá-lo da impossibilidade de seguir usando os serviços da rede social. As contas de Enrico Bacchi e Sophia Cardi, que possuem 2,3 milhões e 652 mil seguidores, respectivamente, e são administrados pelas mães das crianças, também foram apagadas.

Deixe seu comentário: