O Instituto de Saúde da Família abriu concurso para contratar médicos

Estão abertas desde o dia 19 as inscrições para concurso público destinado ao provimento de dez vagas e formação de cadastro reserva para médicos do quadro de pessoal do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. O regime de contratação é celetista, com carga horária de 40 horas semanais.

É exigido curso superior completo em medicina e registro no Conselho Regional de Medicina. As provas, marcadas para a manhã de 15 de abril deste ano, serão administradas pela Fundatec (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências).

O vencimento básico é de R$ 10.528,52. Para candidatos com especialidade, o valor chega a R$ 13.206,62 e, sem especialidade, R$ 12.153,77 (incluindo insalubridade e gratificação de incentivo à qualidade). Entre as atribuições do profissional está realizar assistência integral, realizar consultas clínicas e procedimentos nas unidades de saúde, além de executar atividades de atendimento à demanda espontânea e programada dos problemas mais frequentes de saúde que acometem as pessoas, independentemente de sexo, idade, órgão ou sistema.

Para acessar o edital completo e realizar as inscrições, basta ir ao site da Fundatec.

