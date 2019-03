O Instituto Estadual do Livro realiza a segunda edição do Prêmio Minuano de Literatura

O IEL (Instituto Estadual do Livro), órgão vinculado à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, promove a segunda edição do Prêmio Minuano de Literatura. A iniciativa, em parceria com o Instituto de Letras da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), tem por objetivo divulgar a produção do segmento no Estado e incentivar a leitura e a produção textual.

As inscrições serão recebidas no período de 2 de abril a 28 de junho e o regulamento completo (com anexos) está disponível no site www.ielrs.blogspot.com.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (51) 3314-6450 ou e-mail iel@sedac.rs.gov.br .

Podem participar obras cujos autores sejam nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, publicadas por quaisquer editoras e obras cujos autores tenham naturalidade e residência fora do Estado, desde que publicadas por editoras gaúchas. As publicações devem ter sido publicadas no decorrer de 2018. As categorias são as seguintes:

– Infantil;

– Juvenil;

– Poesia;

– Conto;

– Crônica;

– Ficção (Romance/Novela);

– Ilustração;

– História em Quadrinhos;

– Texto Dramático;

– Especial (livros de memórias, biografias, efemérides, turismo, guias e manuais, dentre outros).

Organização

A organização do concurso ficará a cargo de membros do IEL e do Instituto de Letras da UFRGS. Cada comissão de seleção contará com três integrantes (escolhidos entre profissionais que atuam na área), que elegerão três obras finalistas nas respectivas categorias.

Já as Comissões Finais contarão com três membros cada, dentre professores, alunos de pós-graduação em Letras e bibliotecários, os quais indicarão o livro vencedor dentre os definidos pelas respectivas categorias. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação e receberão o Troféu Minuano durante a Feira do Livro de Porto Alegre.

