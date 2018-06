O Inter acertou o empréstimo do meia-atacante Valdívia para o futebol árabe

Com 40% de seus direitos federativos pertencentes ao Inter até 2020, o meia-atacante Valdívia assinou contrato de empréstimo por uma temporada com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O negócio, anunciado oficialmente na conta do clube do Oriente Médio no Twitter, foi fechado por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões), com opção de compra em definitivo.

Na quarta-feira, o atleta matogrossense de 23 anos foi liberado pelo São Paulo – para o qual estava cedido pelo Colorado desde fevereiro – para finalizar as tratativas em Zurique (Suíça).

Os 60% restantes dos direitos de Valdívia são divididos entre o empresário, um investidor e o União Rondonópolis (MT), clube responsável pela formação do jogador. O São Paulo não receberá nenhuma compensação pelo empréstimo (apenas deixará de pagar os salários até dezembro, em um total de quase R$ 2 milhões).

Trajetória

Valdívia não veste a camisa do Inter desde 2016, quando manifestou a intenção de disputar a Série B no ano seguinte – atitude reprovada por boa parte da torcida, que já vinha “pegando no pé” do meia-atacante devido à queda em seu rendimento.

Em meio de 2017, após quatro quatro temporadas no estádio Beira-Rio, ele seguiu por empréstimo para o Atlético Mineiro-MG, por um ano, em troca R$ 1,5 milhão para o Colorado e o abatimento de dívidas.

Já em fevereiro deste ano, o jogador destro e irreverente acabou cedido por uma temporada ao São Paulo, estreando no dia 15 daquele mês, em uma partida contra o CSA da Alagoas, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Deixe seu comentário: