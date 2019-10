O Inter anunciou Zé Ricardo como novo técnico. O contrato será até o final deste ano

O Internacional anunciou o seu novo técnico. Trata-se de Zé Ricardo, que até setembro comandou o Fortaleza. O treinador chega para assumir o time até o fim de 2019. Para 2020 a direção colorada espera o argentino Eduardo Coudet, atualmente no comando do Racing. As informações são da Rádio Grenal.

O profissional comanda a equipe já no confronto contra o Bahia, no próximo sábado (26). A apresentação oficial deve ocorrer nesta terça-feira (22), dia da reapresentação da equipe após a derrota para o Vasco, no domingo (20).

José Ricardo Mannarino teve uma trajetória de quase 10 anos nas categorias de base do Flamengo, participando do processo de formação de diversos importantes jogadores e terminando sua trajetória na categoria com o título da Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2016.

No mesmo ano, assumiu o time principal do Flamengo e levou a equipe ao 3º lugar do Brasileirão. Também foi campeão carioca invicto em 2017. Ainda no mesmo ano se transferiu para o Vasco em uma campanha que chegou a atingir 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, levando a equipe para Copa Libertadores da América. Pelo time cruz-maltino foi eleito melhor treinador do Campeonato Carioca 2018.

Zé Ricardo comandou o Botafogo na temporada 2018. Em seu último trabalho, em 2019, treinou o Fortaleza até o mês de setembro.

Treinamentos

O grupo profissional do Inter terá uma semana livre de partidas pela frente. Raro, o intervalo no calendário de confrontos em nada significa descanso para os atletas. Pelo contrário, recheado de treinamentos, será fundamental para a comissão técnica do Inter preparar o elenco para os desafios que estão por vir. A primeira das jornadas acontece no próximo sábado (26), às 19h, quando o Inter visita o Bahia, na Fonte Nova.