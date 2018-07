O Inter apresentou oficialmente o atacante Jonatan Alvez

O atacante Jonatan Alvez foi apresentado oficialmente pelo Inter na manhã desta terça-feira (17), em coletiva de imprensa realizada no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O atleta assinou contrato com o Internacional até 30 de junho de 2019, após ser aprovado nos exames médicos. Confira trechos da sua entrevista, que contou com a participação do vice-presidente de futebol, Roberto Melo.

“Os companheiros me receberam de uma boa maneira, agradeço a eles. Agora tenho que trabalhar forte e em dobro para que possa estar à disposição do treinador o quanto antes. Vinha treinando há mais de um mês de pré-temporada. Fisicamente estou bem. Meu empresário disse que havia a possibilidade de outros clubes, mas decidi vir para o Inter para realizar um sonho meu desde menino. É um clube de muitos títulos. É uma honra vestir esta camisa. Agora é trabalhar para conquistar muitos outros títulos”, declarou o atleta.

Como não poderia ser diferente, Melo não poupou elogios ao novo reforço.

“Um clube do tamanho do Inter nunca pode ficar fechado para agregar qualidade ao grupo. É um atacante com mais de 100 gols na carreira, um dos destaques da Libertadores do ano passado. É um jogador que despertava o interesse de diversos outros clubes, e escolheu jogar no Inter. Conhece a nossa aldeia, conhece o nosso Clube. O espírito de luta e de entrega vai agradar muito o nosso torcedor”, disse o vice de futebol.

O jogador estava desde o começo do ano no Junior, da Colômbia. Ele também acumulou experiência de uma temporada no futebol europeu. Em 2014/2015, vestiu a camisa do Vitória de Guimarães e anotou cinco gols, ajudando o time a ficar em 5º lugar no Campeonato Português.

