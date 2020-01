Esporte O Inter assinou a escritura de doação do terreno de Guaíba para construção do novo CT

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Marcelo Medeiros (E) e José Sperotto (D) apresentam a escritura de doação do terreno. (Foto: Divulgação/Internacional)

O Sport Club Internacional está cada vez mais próximo de realizar a construção de seu novo CT em Guaíba. Na manhã desta quarta-feira (22), no gabinete do prefeito José Sperotto, o presidente Marcelo Medeiros assinou a escritura de doação do terreno localizado na cidade.

Também estiveram presentes na prefeitura municipal o primeiro vice-presidente colorado, João Patrício Herrmann, e os vice-presidentes de Negócios Estratégicos, Lamana Paiva, Relacionamento Social, Norberto Guimarães, e Patrimônio, Marcelo Poloni, além do secretário geral Mauri da Silva e o assessor da presidência André Silva da Cruz.

O Inter contará com uma área privilegiada às margens do Guaíba. Além de preservar o meio ambiente, o clube construirá um CT moderno e definitivo para dar continuidade à missão de formar atletas. A doação da área de 2,1 hectares para o Colorado consolidará a propriedade em mais de 90 hectares de terra.

“Vamos fazer de forma oficial um acréscimo na nossa área do CT de mais de 2 hectares, onde o Inter irá, em contrapartida, oferecer uma série de benefícios à comunidade de Guaíba. A nossa área ultrapassará os 90 hectares e, em um futuro próximo, daremos andamento a obra do nosso Celeiro de Ases. É a continuação da história. O Inter que chega a uma final da Copa São Paulo depois de 22 anos, e que tem na formação de atletas um dos seus pilares. Faremos aqui em Guaíba um Centro de Treinamento moderno e amplo para que possamos dar continuidade a essa história de formação de atletas”, destacou o presidente.

O prefeito José Sperotto se mostrou satisfeito com os benefícios da construção do CT para a cidade de Guaíba: “Quero agradecer ao Inter por estar vindo ao nosso município. Para nós, a iniciativa é de fundamental importância para o nosso projeto de desenvolvimento àquela área do nosso estado. O Inter chegando aqui melhora o turismo e o esporte. A contrapartida que o Clube dará será muito bacana, pois será no bairro onde as crianças da região mais precisam da gente.”

O projeto do novo Centro de Treinamentos envolve a construção de 14 campos de dimensões oficiais, um miniestádio com capacidade para cinco mil pessoas, um prédio com ligação interna para abrigar tanto profissionais quanto base, contando, inclusive, com hotelaria, e um campo coberto de grama sintética. Ainda existirá um Centro de Eventos, que contará com restaurante e Loja do Inter anexas.

“Hoje demos um passo muito importante, porque é inacreditável, se você voltar para a história. Em 2014 o Inter pleiteou essa área e ela foi cedida com encargos. Depois de 5 anos, o presidente Marcelo, em fevereiro do ano passado, reivindicou que aquela sessão de uso fosse transformada em doação e, em menos de 1 ano, um imóvel que não estava registrado nem em nome do estado, hoje, com praticamente os 90,8 hectares, está em nome do Sport Club Internacional”, ressaltou o vice-presidente de negócios estratégicos, Lamana Paiva.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário