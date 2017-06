O Inter cede o empate para o América-MG e deixa a zona de classificação da Série B

Na noite dessa terça-feira, após sair na frente contra o América-MG pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter voltou a ceder um empate, dessa vez por a 1 a 1. Mais uma vez, a vitória – e a chance de liderança na tebela – escapou das mãos coloradas por uma falha da defesa na bola aérea.

O gol colorado do Inter foi marcado pelo atacante uruguaio Nico López, ao receber um cruzamento do meia D’Alessandro. Nico havia começado no banco de reservas, mas acabou entrando aos 5 minutos do primeiro tempo, devido a uma lesão de William Pottker.

O resultado freia uma série de vitórias e derruba o clube gaúcho do G-4, a zona de classificação, posição fundamental em um certame no qual apenas os quatro primeiros colocados na reta final subirão para a Primeira Divisão.

Com 12 pontos, o Colorado caiu do terceiro para o quinto lugar na tabela, ultrapassado pelo Santa Cruz e vendo o líder Juventude abrir quatro pontos de vantagem. Já o América-MG é 12º com 9 pontos. Na próxima rodada, no sábado que vem, o time gaúcho visita justamente o Santa Cruz em Recife (PE).

A partida

O jogo parecia controlado pelos gaúchos depois do primeiro tempo, quando a vitória parcial de 1 a 0 parecia insuficiente para o volume de criação do Inter. Logo no início da etapa complementar, porém, o fantasma da bola aérea defensiva voltou a assombrar o time. O gol do América-MG, marcado por Rafael Lima, foi o décimo terceiro anotado desta forma dentre os 33 sofridos pelo Colorado na temporada – ou seja, 40% do total.

Foi o América-MG que começou pressionando. Os donos da casa criaram, logo aos 9 minutos, uma boa chance de gol, quando Bill obrigou o goleiro Danilo Fernandes a uma difícil defesa. Mas ficou nisso.

A partir dos 10 minutos, o Colorado assumiu o comando, abriu a contagem com Nico López aos 19 minutos e por pouco não ampliou, graças às boas movimentações do uruguaio. No decorrer da partida, no entanto, foi acuado em lances eventuais originados a partir de contra-ataques que quase resultaram em gols para os mineiros.

Aos 7 minutos da etapa complementar, quando o Inter já mantinha o duelo sob controle, uma cobrança de falta erguida em direção à área foi concluída por Rafael Lima e acabou igualando tudo. Muitos viram na jogada uma conclusão que poderia ter sido evitada não apenas pela zaga, mas também pelo arqueiro Danilo Fernandes, que não alcançou a bola, supostamente defensável.

O meia argentino D’Alessandro recebeu cartão amarelo no segundo tempo do jogo, por reclamação. Como foi o terceiro na sequência do campeonato, o capitão colorado está fora do próximo jogo. O seu substituto deve ser definido nos próximos dias.

Escalações

O Inter do técnico Guto Ferreira foi escalado com Danilo Fernandes, Edenílson, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado (Charles), Fabinho, Marcelo Cirino, D’Alessandro, Carlos (Juan) e William Pottker (Nico López).

Já o América-MG, sob o comando de Enderson Moreira, foi a campo com João Ricardo, Norberto, Messias, Rafael Lima, Ernandes, Willian, Zé Ricardo (Cristian), Gerson Magrão (Matheusinho), Hugo Cabral, Luan (Renan Oliveira) e Bill. Técnico:

