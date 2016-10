O Inter cedeu o empate para o Santa Cruz e segue à beira da zona do rebaixamento

A partida contra o Santa Cruz de Recife (PE) era crucial para o Inter espantar o fantasma do rebaixamento, mas nem mesmo o apoio do torcedor em um estádio Beira-Rio lotado foi suficiente na noite desse sábado, pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando diante do então lanterna da competição, o Inter não passou de um empate por 1 a 1 e segue em situação delicada, à beira do Z4.

O jogo começou bem para o time da casa, com Vitinho abrindo o placar logo aos 6 minutos, mas Léo Moura igualou o placar aos 32 minutos, de cabeça. A situação ficou pior quando, aos 40 minutos, o colorado Eduardo Henrique levou o seu segundo cartão amarelo no jogo e foi expulso.

Com o resultado, o Inter chegou a 38 pontos, estacionando na 16 posição, com dois pontos de vantagem para o Vitória, 17 colocado. Já o Santa Cruz poderia ser virtualmente rebaixado se sofresse uma derrota no Beira-Rio, mas o empate deixa o time momentaneamente em penúltimo lugar, com 24 pontos, à frente do América-MG.

No próximo domingo, o Inter vai até São Paulo enfrentar o líder Palmeiras no Allianz Parque, enquanto o Santa Cruz recebe o América-MG.

A PARTIDA

O confronto valia muito para o Inter, pela chance de deixar de vez a chamada “zona da degola”. Jogando diante de sua torcida, o Colorado começou melhor e não demorou a marcar, logo aos 6 minutos, quando William tocou para o meio e Vitinho, de coxa, empurrou para as redes. Tudo parecia tranquilo, até que em um lampejo da equipe pernambucana, veio o empate aos 31 minutos, com Vitor cruzando na medida para Léo Moura cabecear, deixar tudo igual. O Inter chegou a balançar a rede aos 29 minutos, quando Sasha desviou cobrança de falta de Valdívia, mas o lance foi anulado por impedimento. (Uol)

