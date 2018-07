O Inter contratou o atacante Jonatan Alvez, que atuava na Colômbia

O Inter concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Jonatan Alvez. O atleta foi aprovado em todos exames médicos realizados e assina até 30 de junho de 2019, com opção de compra. A apresentação oficial do jogador ocorrerá nesta terça-feira (17), no CT Parque Gigante, após o treinamento da manhã.

Nascido em Rivera, na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, Alvez é autor de mais de 100 gols na carreira. Ele vem se destacando no futebol sul-americano desde 2014, quando foi goleador do Campeonato Uruguaio, melhor atacante e integrante da seleção do torneio vestindo a camisa do Danubio, além de conquistar o título nacional no mesmo ano.

Em 2016, repetiu a forma no Barcelona, do Equador, sendo campeão nacional, melhor atacante e integrante da seleção da competição. Em 2017, também pelo Barcelona, foi escolhido entre os melhores da Copa Libertadores, em uma campanha em que o time equatoriano foi semifinalista. Ainda finalizou 2017 sendo escolhido o melhor jogador do futebol equatoriano. Em duas temporadas pelo Barcelona, Alvez fez 46 gols e deu 14 assistências em 87 jogos.

O jogador estava desde o começo do ano no Junior, da Colômbia. Ele também acumulou experiência de uma temporada no futebol europeu. Em 2014/2015, vestiu a camisa do Vitória de Guimarães e anotou cinco gols, ajudando o time a ficar em 5º lugar no Campeonato Português.

