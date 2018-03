O Inter corre contra o tempo para poder contar com todos os seu titulares nas competições nacionais, a partir do mês que vem

Após um fim-de-semana de folga no Parque Gigante, o Inter iniciou uma semana que promete ser bastante movimentada no centro de treinamentos do clube. Isso porque o time sob o comando do técnico Odair Hellmann tem pela frente, em casa, duas partidas de âmbito nacional e corre contra o tempo para contar com todos os seus titulares.

Os duelos serão contra o Vitória-BA, no dia 11 de abril (quarta-feira), pela quarta fase da Copa do Brasil e contra o Bahia, quatro dias depois, partida repleta de significados para a torcida colorada: afinal, trata-se do tão aguardado retorno colorado à Série A do Campeonato Brasileiro, após o vice-campeonato da Segunda Divisão em 2017.

Na tarde desta segunda-feira, o grupo do Saco realizou trabalhos físicos na academia de musculação do Beira-Rio e corridas no campo, abrindo uma série de sete sessões preparatórias que terá como ponto-alto um jogo-treino contra o Caxias, às 10h30min do próximo sábado – um segundo amistoso deve ser confirmado.

“Será um período valioso para aprimorar tanto os aspectos técnico e tático, como a preparação física do grupo para as exigências do calendário de jogos”, ressaltou o site oficial do Inter.

“A equipe se comportou bem até agora. Mantivemos uma boa regularidades nos 90 minutos de jogo, mas sempre vamos querer mais dos nossos atletas. Vamos continuar trabalhando para que eles evoluam”, avalia o preparador físico Cristiano Nunes.

Retornos

Os trabalhos com bola começam para valer nesta terça-feira. A desclassificação para o Grêmio nas quartas-de-final do Gauchão acabaram dando um prazo maior para o Inter recuperar atletas lesionados.

É o caso do goleiro Danilo Fernandes, do zagueiro Klaus e dos atacantes William Pottker e Leandro Damião, que a cada dia aumentam as suas chances de atuar contra o Vitória.

