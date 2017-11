O Inter dá prosseguimento aos preparativos para o duelo contra o Vila Nova, que poderá “carimbar o passaporte” colorado para a Série A

O Inter está com as atenções totalmente voltadas para a partida contra o Vila Nova-GO, marcada para as 16h30min deste sábado no estádio Beira-Rio, pela trigésima-quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se da penúltima partida em casa nesta temporada e a primeira das quatro restantes na competição.

Apesar da irregularidade nos três últimos duelos (uma derrota e dois empates), o Colorado segue na liderança com 63 pontos, mesma pontuação do América-MG, porém com uma vitória a mais (18, contra 17 do vice). Uma vitória do , em combinação com resultados paralelos, poderá garantir a tão esperada classificação antecipada para a Primeira Divisão no ano que vem.

“Precisamos fazer por merecer os três pontos, ainda mais atuando diante do nosso torcedor. Vamos trabalhar forte e entrar com muita determinação para buscar o resultado”, ressaltou em entrevista coletiva o lateral Uendel, um dos titulares absolutos do time treinado por Guto Ferreira.

Preparativos

Apesar do mau tempo na tarde dessa quarta-feira, o grupo do Inter trabalhou no centro de treinamentos do Parque Gigante. Em campo, estiveram apenas os jogadores que não enfrentaram o Luverdense-MT na noite de segunda-feira. Já os demais permaneceram na academia do clube, em exercícios de recuperação física e fortalecimento muscular.

O elenco ainda terá mais duas atividades, nas manhãs desta quinta e sexta-feira, para que a comissão técnica defina a escalação que iniciará o primeiro tempo contra os goianos. Para este confronto, o Alvi-rubro gaúcho terá uma baixa importante: o zagueiro Víctor Cuesta, com uma lesão na panturrilha esquerda, ficará longe dos gramados por um prazo mínimo de 15 dias – na prática, ele está fora da competição.

Já o também zagueiro Danilo Silva e o centroavante Leandro Damião, ambos com desconforto muscular na coxa esquerda, passarão por reavaliação diária pelo departamento médico. Eles ainda são dúvida para o compromisso colorado deste sábado e, caso não sejam relacionados, terão como respectivos substitutos Thales e Nico López.

Klaus

A novidade no treino colorado foi a presença do zagueiro Klaus. Ele ainda não tem prazo para voltar a jogar, mas trabalhou com os colegas e está reintegrado, mais de dois meses após sofrer uma fratura no pulso esquerdo durante uma partida contra o Juventude (seu ex-clube) pela Série B, lesão cujo tratamento exigiu cirurgia.

O Inter esperava poder contar com ele para as três últimas rodadas do certame, mas a concretização dessa hipótese ainda dependerá do processo de recuperação do atleta, que vinha ocupando a titularidade absoluta, com direito a bolas mandadas para o fundo das redes e que lhe conferiram o status de “zagueiro goleador”.

A defesa do Saci está capenga. Além dele, Ernando, Victor Cuesta e Danilo Silva estão “de molho” e os reservas Léo Ortiz e Thales, alçados à titularidade por falta de opções, ainda têm os seus desempenhos contestados.

Deixe seu comentário: