“O Inter de ter todo cuidado com o Santos”, alerta o técnico Celso Roth

O técnico Celso Roth concedeu entrevista nesta quarta-feira (07) e deu o tom da importância da partida.

” O Santos não se compara com o Fortaleza. O Santos é uma equipe qualificadíssima. É campeão paulista, temos que ter todos os cuidados. Temos que jogar e ter iniciativa. Sempre foi assim e não será diferente. A diferença é que a gente está mais leve. Contra o Fortaleza, tínhamos a obrigação, pelo momento. O jogo contra o Santos, também temos obrigação, mas é jogo de iguais. Mesmo que o Inter ainda esteja desequilibrado tecnicamente, a relação é essa”, disse Roth.

Vencer o Peixe, diz Roth, é muito importante para o Inter, embora o treinador saliente a qualidade do adversário.

“Estamos precisando como nunca da vitória. Estamos trabalhando para isso com expectativa positiva para isso. Vamos nos concentrar e nos focar nesse jogo. Seria ótimo que nós conseguíssemos a vitória, mas não vamos enfrentar qualquer um. Além de uma boa atuação, temos que contar com a sorte de as coisas acontecerem como planejado. A expectativa é de fazer um bom jogo técnica e taticamente, dentro do nível que fizemos o último.

