Fora de casa, o Inter decide nesta noite contra o Remo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Já em Belém do Pará, o Inter finalizou na manhã passada a sua preparação para o jogo desta quarta-feira contra o Remo pela segunda-fase da Copa do Brasil. A partida, sem duelo de volta nesta fase da competição, será disputada às 19h30min no estádio Mangueirão.

Durante a sessão preparatória, o técnico Odair Hellmann promoveu um “rachão” recreativo e fez os últimos ajustes na equipe, desfalcada pelo goleiro Danilo Fernandes e pelo atacante William Pottker. Ambos se lesionaram e devem permanecer em tratamento nas próximas semanas.

O treinador colorado minimizou as ausências. “Nós temos um grupo forte, no qual a gente encontra jogadores em condições de atuar muito bem”, declarou Odair, que nas oitavas-de-final da Copa do Brasil de 12017 comandou interinamente o Saci (após a demissão de Antônio Carlos Zago), desclassificado diante do Palmeiras.

Não há gol qualificado, portanto um empate por qualquer placar leva tudo para os pênaltis. Quem vencer, avançará, tendo como próximo adversário o Criciúma-SC ou o Cianorte-PR, que também se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, em Santa Catarina.

Escalação

Odair não adiantou quem entrará na vaga de Pottker. “A gente vem conseguindo o encaixe de organização ofensiva mas, com a saída dele, perde essa movimentação”, admitiu. “Temos que buscar outras soluções, mas no futebol é preciso estar preparado para construir soluções.”

Além de Marcelo Lomba, os relacionados incluem Keiller e Daniel no gol, os zagueiros Victor Cuesta, Klaus e Thales, os laterais Uendel, Gabriel Dias e Dudu, os volantes Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Charles. Para o meio-campo há D’Alessandro, Juan, Camilo e Iago, enquanto o ataque conta com Leandro Damião, Roger, Nico López, Wellington Silva e Marcinho.

