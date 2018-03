O Inter deve escalar os seus reservas para enfrentar o Cruzeiro-RS nesta quarta, pelo Campeonato Gaúcho

Abrindo os trabalhos da semana, na manhã dessa segunda-feira o Inter se reapresentou no centro de treinamentos do Parque Gigante. O foco imediato é o Campeonato Gaúcho, no qual é líder da tabela e enfrenta às 19h30min desta quarta-feira o Cruzeiro-RS em Gravataí. Às 11h de domingo, será a vez de receber no estádio Beira-Rio o Grenal nº 413, após mais de um ano sem o clássico.

O técnico Odair Hellmann não pôde contar com alguns atletas na sessão preparatória, que priorizou aspectos táticos, com muita movimentação, exercícios de posicionamento e posse de bola. Dentre os ausentes, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Uendel e os atacantes Leandro Damião e William Pottker, todos em recuperação de lesões.

Já o capitão foi liberado para tratar de questões pessoais em Buenos Aires (Argentina). Caso participe do clássico de domingo, ele chegará à marca de 400 partidas com a camisa do clube, onde chegou em 2009 – o seu contrato vai até o ano que vem.

Reservas

A tendência é de que o Saci se apresente no estádio Antônio Vieira Ramos com uma escalação formada em sua maioria por reservas, a fim de poupar atletas para o Grenal e já de olho no jogo de volta contra o Cianorte-PR, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil, na semana que vem.

No treino, Odair “embaralhou” as duas equipes. De colete verde, atuaram Marcelo Lomba, Cláudio Winck, Thales, Rodrigo Moledo, Ruan, Gabriel Dias, Fabinho, Nico López, Camilo, Juan Alano e Roger. Sem colete, estavam Daniel, Dudu, Klaus, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Marcinho, Patrick, Wellington Silva e Brenner.

O grupo volta a trabalhar na tarde desta terça-feira, encerrando os trabalhos para o confronto contra o Cruzeiro, penúltimo colocado na tabela do regional, que tem como lanterna o São Paulo de Rio Grande (que enfrenta o Grêmio na mesma noite).



