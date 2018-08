O Inter deve receber o Paraná Clube com casa cheia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

O grupo do Inter segue a preparação para a décima-nona rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrará o primeiro turno da competição. Em terceiro lugar, a equipe recebe o lanterna Paraná Clube no estádio Beira-Rio às 11h deste domingo, e uma vitória combinada a resultados paralelos favoráveis pode levar o Saci ao topo da tabela, onde estão o líder São Paulo e o vice Flamengo.

Na manhã dessa quinta-feira, o comandante colorado orientou uma atividade intensa no centro de treinamentos do Parque Gigante. Em um primeiro momento, um trabalho de posse de bola foi executado no gramado, seguido de movimentações em campo reduzido, priorizando a construção ofensiva e a pressão na saída de bola. A sessão foi finalizada com um exercício tático.

O autodenominado “Clube do Povo” volta a treinar na manhã desta sexta-feira. A direção colorada projeta um jogo com casa cheia – com a grande procura, alguns setores já não têm mais ingressos disponíveis.

Elenco

Os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson foram preservados da atividade, limitando-se a exercícios específicos na academia do clube. Já o lateral Zeca e o atacante Wellington Silva fizeram um trabalho especial no campo, com o coordenador de performance Élio Carravetta.

Já o recém-contratado centroavante Paolo Guerrero viajou para o Rio de Janeiro, a fim de resolver questões particulares mas deve se apresentar normalmente nesta sexta-feira. A sua estreia, no entanto, só deve ocorrer contra o Palmeiras, dia 26, na vigésima-primeira rodada.

Após o treino, o atacante William Pottker concedeu entrevista coletiva na nova sala de imprensa do centro de treinamentos do clube. “Cada jogo tem um atleta definindo”, frisou o camisa 99. “Contra o Atlético Mineiro foi o Edenilson, no último o Nico e o Jonatan Alvez. Para a gente, isso é muito importante. É um um grupo forte.”

