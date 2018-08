O Inter embarca para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG pelo Brasileirão nesta segunda-feira

Na manhã deste sábado, o grupo do Inter deu continuidade à preparação para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. Os trabalhos, com portões fechados à imprensa e ao público no estádio Beira-Rio, tiveram como foco a partida contra o Atlético-MG na noite de segunda-feira, pela décima-sétima rodada da competição.

O grupo colorado tem mais uma sessão de atividades sob o comando de Odair Hellmann, a partir das 9h30min, no centro de treinamentos do Parque Gigante. Em seguida, embarca para Belo Horizonte, onde encara o Galo no estádio Independência no dia seguinte.

A equipe treinada por Odair Hellmann vem embalada por uma boa sequência de resultados, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota (aproveitamento de 60,4%) nos últimos 12 confrontos pelo Brasileirão. Esse desempenho dá ao Saci o quarto lugar na tabela, com 29 pontos, atrás do Grêmio – que nesse sábado venceu na Arena o líder Flamengo.

Já a equipe mineira, sob o comando de Thiago Larghi, vem logo atrás na tabela, na quinta colocação, com dois pontos a menos.

Danilo Fernandes

Após a lesão sentida no domingo passado contra o Botafogo, exames constataram uma ruptura do tendão no ombro direito do goleiro Danilo Fernandes e foi submetido a procedimento de artroscopia. De acordo com o departamento médico, ele deve ficar fora dos gramados por quatro meses – ou seja, até o fim do ano. A vaga deve ser ocupada por Marcelo Lomba.

Já o lateral-direito Zeca segue com um edema no pé direito e permanece como dúvida. Caso não possa atuar, será substituído por Fabiano. E o meia D’Alessandro, após cumprir suspensão por cartão vermelho, está novamente disponível.

A provável escalação colorada terá Marcelo Lomba, Fabiano (Zeca), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López, William Pottker e Leandro Damião.

