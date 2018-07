O Inter empatou com o Atlético-PR em 2 a 2 pelo Brasileirão

Em jogo movimentado na Arena da Baixada, o Internacional empatou em 2 a 2 com o Atlético-PR na noite dessa quinta-feira. Foi a primeira partida do Colorado após a pausa do Mundial. Com o resultado, o Inter ficou na quinta posição da tabela de classificação, com 23 pontos, o mesmo do terceiro colocado, porém, com saldo inferior.

A primeira etapa de jogo demonstrou muito equilíbrio de ambos os lados. O Inter saiu na frente aos 12 minutos de partida com William Pottker. O camisa 99 aproveitou rebote de chute de Nico López e ganhou a disputa com o goleiro antes de empurrar para as redes. O jogador estava há 15 partidas sem balançar as redes. A torcida adversária criticou um possível toque de mão de Pottker. “Um lance muito rápido, meu braço estava colado no corpo. Tive a chance de fazer o gol”, disse ao deixar o campo ao fim do primeiro tempo.

Os donos da casa empataram no final do primeiro tempo com Raphael Veiga.

Na volta do intervalo, Paulo André colocou o time da casa na frente ao subir alto em jogada de escanteio e cabecear no canto esquerdo. Mas o Inter foi valente e partiu para o ataque novamente para igualar o placar. Wellington Silva aproveitou cruzamento de Rossi para fazer o seu primeiro gol com a camisa colorada.

Atlético-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno (Vanderson) e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Camacho), Raphael Veiga e Nikão (Bruno Nazário); Pablo e Bergson. Técnico: Tiago Nunes.

Internacional

Danilo Fernandes; Fabiano (Rossi), Danilo Silva, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Zeca, Lucca (Wellington Silva) e Nico López; William Pottker. Técnico: Odair Hellmann.

Deixe seu comentário: