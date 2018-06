O Inter empatou em 0 a 0 com o São Paulo e continua em quinto lugar no Campeonato Brasileiro

Jogando na fria noite dessa terça-feira diante de 15 mil pessoas, o Inter empatou em 0 a 0 com o São Paulo no estádio Morumbi, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse placar (lamentado por ambas as equipes), o Colorado chegou a 16 pontos mas se mantém em quinto lugar, enquanto o adversário deixou a quarta colocação para assumir a vice-liderança, com 17 pontos.

No topo da tabela está o Flamengo (20 pontos), enquanto o Cruzeiro aparece em terceiro (16 pontos), seguido pelo Grêmio, com o mesmo escore mas em desvantagem nos critérios qualificados. Essa configuração pode ser alterada pelos demais resultados da rodada, que ainda tem seis partidas nesta quarta-feira.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Danilo Fernandes, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Zeca, Iago, Charles (Camilo), Edenílson, Patrick, Lucca (Rossi), Leandro Damião e William Pottker (Nicolás López).

Já o São Paulo, sob o comando de Diego Aguirre, escalou Sidão, Eder Militão, Robert Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Petros, Igor Liziero (Paulinho Boia), Lucas Fernandes (Shaylon), Éverton, Santiago Tréllez (Felipe Araruna) e Diego Souza.

Sequência

Na próxima rodada, o Saci enfrenta o Santos na Vila Belmiro, no domingo. Já na quarta-feira seguinte, será a vez de receber o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, antes da pausa geral para a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho).

