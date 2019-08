O Inter encaminha a contratação do volante Bruno Silva, do Fluminense

O Inter deve confirmar a contratação do volante Bruno Silva, de 33 anos, atualmente no Fluminense. Com apenas 4 jogos no Brasileirão, o atleta pode jogar a competição nacional e a Copa Libertadores.

Com contrato até o fim de 2019, o jogador está rescindindo o seu vínculo com o time carioca para assinar com o Colorado. O jogo chega para suprir uma vaga em que Dourado segue lesionado, Rithely não deu a melhor resposta e Edenilson sofreu recentemente uma lesão.

Semana livre

Pela primeira vez desde o retorno da intertemporada, o Internacional terá uma semana livre de jogos pela frente. Superado o confronto contra o Corinthians, disputado às 11h do último domingo (11), o Colorado voltará a campo somente no próximo sábado (17), quando enfrenta, fora de casa, o Fortaleza, em partida da 15ª rodada do Brasileirão.

O respiro no calendário surge em boa hora para a comissão técnica colorada, que poderá preparar o elenco com vistas às decisões que estão por vir. Classificado às quartas da Libertadores, o Inter enfrenta, na quarta-feira (21), o Flamengo, no Maracanã, abrindo a nova fase de mata-matas. O jogo de volta acontece na semana seguinte, dia 28.

Já na Copa do Brasil, torneio no qual é semifinalista, o Colorado se prepara para os últimos 90 minutos de disputa, contra o Cruzeiro, por vaga na final. Na última quarta-feira (7), o Mineirão recebeu a primeira partida, encerrada com triunfo gaúcho por 1 a 0. O jogo de volta acontece no dia 4 de setembro.

Deixe seu comentário: