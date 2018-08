O Inter encerra neste domingo os preparativos para o jogo contra o Fluminense, que pode levar o Colorado ao topo da tabela do Brasileirão

A fria e nublada manhã desse sábado no estádio Beira-Rio foi cenário para mais um treino do grupo do Inter, de olho no confronto de segunda-feira contra o Fluminense, fora de casa, pela décima-oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o técnico Odair Hellmann e seus auxiliares comandaram um trabalho com portões fechados, o penúltimo antes do ensaio final, marcado para manhã deste domingo, mesmo dia em que a delegação do Saci embarca para o Rio de Janeiro.

A partida, marcada para às 20h no estádio Maracanã, colocará frente a frente o alvi-rubro gaúcho em terceiro lugar na competição (32 pontos) e os cariocas está na nona colocação (22 pontos, ou seja, na zona intermediária).

Uma vitória colorada poderá levar o clube ao topo da tabela, contando para isso com tropeços do líder São Paulo (35 pontos e que enfrenta o Sport-PE fora de casa, às 16h deste domingo) e do vice Flamengo (34 pontos e que recebe o Cruzeiro-MG no mesmo horário).

Moledo

Após a atividade, o zagueiro Rodrigo Moledo concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. Ele comentou o desafio desta segunda-feira e o duelo particular da defesa colorada com o atacante Pedro, o artilheiro do campeonato:

“O Fluminense que vamos enfrentar não é só o Pedro, é uma equipe”, frisou. “A gente sabe da qualidade desse jogador, que saber fazer gols, e não podemos dar espaço. Vamos ter atenção com ele mas também com toda o time.”

