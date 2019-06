O Inter encerrou o período de preparação durante o recesso da Copa América com mais uma vitória em jogo-treino

Depois de sete dias treinando forte em Atibaia (SP), um jogo-treino encerrou nesse sábado o período de preparação do Inter durante o recesso da Copa América. A delegação do Inter retornou para Porto Alegre com uma vitória de 3 a 0 sobre o time do Pouso Alegre (MG). Os gols foram marcados pelos atacantes Nico López, Rafael Sóbis e Tréllez.

Esse foi o segundo duelo contra o mesmo adversário. Na sexta-feira, Tréllez já havia colocado a bola no fundo da rede da equipe mineira, fechando o placar em 2 a 0. Quem assinou o primeiro tento foi o volante Rithely.

Já reinstalado em Porto Alegre, o elenco folga neste domingo, com retomada dos trabalhos prevista para a tarde desta segunda-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante. O primeiro compromisso oficial está marcado para o dia 10 de julho, fora de casa, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

O amistoso

Diferente do que havia acontecido na véspera, desta vez o técnico Odair Hellmann colocou em campo uma das formações que devem iniciar os próximos jogos oficiais: Marcelo Lomba, Zeca, Roberto, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, D’Alessandro, Nico López e Rafael Sobis.

Logo no início da atividade, o atacante uruguaio abriu o placar ao pegar rebote dentro da área e chutar firme, no canto. O Saci marcou o segundo minutos depois, com Sobis aproveitando jogada de Zeca.

Já na etapa complementar, vieram as primeiras mudanças. O terceiro gol resultou de uma jogada de Patrick pela esquerda, cruzando rasteiro para Tréllez: o colombiano finalizou de primeira e balançou a rede.

Quando o cronômetro avisou o fim do jogo-treino, o Inter tinha no gramado Daniel, Bruno, Klaus, Emerson, Dudu, Lindoso, Pottker, Neilton, Sarrafiore, Patrick e Tréllez.

