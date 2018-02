O Inter enfrenta em casa o Juventude na noite desta quinta, pelo Campeonato Gaúcho. Pela primeira vez, o atacante Wellington Silva aparece entre os relacionados

Nesta quinta-feira, às 19h15min, no estádio Beira-Rio, o Inter enfrenta o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Após a vitória por 4 a 0 sobre o São José, na semana passada, agora o Colorado busca uma sequência de resultados positivos para chegar ao topo da tabela, onde ocupa atualmente a terceira colocação, com 12 pontos. Já o adversário está em oitavo lugar, com cinco pontos.

Os preparativos para o duelo foram encerrados na tarde dessa quarta-feira, com um treinamento no gramado do Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann comandou um trabalho tático para a equipe, que deve iniciar a partida com Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Vitor, Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Pottker, D’Alessandro, Patrick e Leandro Damião.

Já o restante do grupo foi submetido a uma atividade técnico em campo reduzido. No fim da atividade, a equipe realizou um trabalho recreativo no gramado, em meio a um clima de descontração.

Novidade

Pela primeira vez desde que foi anunciado como reforço colorado, no dia 5 de janeiro, o atacante Wellington Silva aparece entre os relacionados para uma partida do clube. O ex-atleta do Fluminense precisou passar por um período maior de pré-temporada, devido a problemas físicos que enfrentou no ano passado.

Outro que estará no banco de reservas é o também atacante Nico López. A lista de relacionados se completa comMarcelo Lomba, Thales, Camilo, Charles, Gabriel Diaz, Juan e Roger. Já o lateral Uendel prossegue em tratamento, após sofrer contusão no joelho esquerdo durante uma partida, há quase um mês.

