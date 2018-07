O Inter enfrenta, no Beira-Rio, o Ceará nesta segunda-feira pelo Brasileirão

Na briga pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, o time colorado reencontra a sua torcida nesta segunda-feira, quando recebe o Ceará no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida que fecha a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 40 dias até voltar a atuar na sua casa, fator que tem sido aliado forte do Colorado na competição.

Após o empate diante do Atlético-PR, na quinta-feira, na Arena da Baixada, a equipe teve três dias de preparação antes do duelo com o Ceará. No domingo, véspera da partida, a comissão técnica optou por trabalhar com os portões fechados no Beira-Rio.

Após cumprir suspensão na última rodada, o meio-campista Patrick está novamente à disposição de Odair Hellmann. O jogador concedeu entrevista coletiva depois da atividade no Gigante e falou sobre a postura que a equipe deve ter diante do adversário. “A gente tem que jogar com paciência, tocar bem a bola para aparecerem as oportunidades. Temos que continuar criando, o que vem sendo feito jogo a jogo, e impor o nosso ritmo na partida”.

Até o momento, o time colorado soma 23 pontos em 13 jogos no campeonato, o que resulta em um aproveitamento de 59%. Jogando em casa, onde o Inter está invicto, esse percentual aumenta para 77,7% – com quatro vitórias e dois empates. Além disso, já são nove partidas de invencibilidade no Brasileirão.

Emerson Santos

O zagueiro Emerson Santos foi apresentado oficialmente pelo Colorado no sábado, em coletiva de imprensa realizada no CT Parque Gigante. O atleta assinou contrato de empréstimo com o Internacional até 31 de dezembro de 2019, com opção de compra. Novo reforço vestirá a camisa número 20 do Colorado.

