O Inter enfrenta o Atlético-MG no encerramento do primeiro turno do Brasileirão

Superado o primeiro confronto da decisão da Copa do Brasil, o Inter agora retoma suas atenções para o Brasileirão. Sexto colocado no campeonato, com 30 pontos conquistados, o Colorado, embalado por duas vitórias consecutivas contra Botafogo e São Paulo, enfrenta, no domingo (15), às 11h, o Atlético-MG, em partida da 19ª e última rodada do primeiro turno do torneio. O confronto acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A preparação do Inter para o duelo deste final de semana foi iniciada já na manhã desta quinta-feira (12), poucas horas após o confronto contra o Athletico-PR, que abriu a final da Copa do Brasil. Na ocasião, os atletas que não iniciaram a partida contra os curitibanos foram a campo no estádio Durival de Britto, casa do Paraná, em atividade de campo reduzido.

Na última vez que Inter e Atlético-MG se enfrentaram no Independência, o Colorado saiu com a vitória. O duelo aconteceu no dia 6 de agosto de 2018, e teve Edenilson como artilheiro da noite. Marcada pela forte tempestade de granizo que assolou Belo Horizonte, a partida permaneceu interrompida por mais de 20 minutos na etapa final. Assim, o gol do triunfo colorado aconteceu somente 56 minutos, após rápida combinação de Nico López e Patrick.

Aspirantes

Pelo terceiro ano consecutivo, o Inter B garantiu uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A confirmação do lugar na final veio na tarde desta quinta, após vitória de 1 a 0 sobre o Bahia no CT de Alvorada, pelo jogo de volta das semifinais. O gol da classificação foi marcado por Matheus Monteiro.

No duelo de ida, o Celeiro de Ases já havia vencido por 2 a 1. Agora, o Colorado encara o Grêmio na decisão. As datas dos Grenais que decidirão o campeão ainda não foram divulgadas.

Deixe seu comentário: