O Inter enfrenta o Cruzeiro-POA na noite desta quarta com uma novidade na equipe

O Inter está pronto para enfrentar o Cruzeiro-RS, às 19h30min desta quarta-feira, no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Um trabalho técnico em campo reduzido no Beira-Rio, sob o comando do técnico Odair Hellmann, definiu na tarde passada o grupo para o confronto, válido pelo Campeonato Gaúcho. Já o adversário é vice-lanterna da competição.

Em primeiro lugar na tabela e já classificado matematicamente para as quartas-de-final do regional, o Colorado deve poupar os seus titulares, de olho nos dois próximos compromissos do clube: o Grenal nº 413, marcado para as 17h deste domingo em casa (o apito inicial estava previsto para as 11h, mas a Federação Gaúcha de Futebol alterou o horário), e o jogo de volta contra o Cianorte-PR, no interior do Paraná, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Desde o começo desta semana, Odair priorizou atividades táticas, com foco na movimentação da equipe, posicionamento, retenção e posse de bola. No departamento médico, a boa notícia fica por conta do goleiro Danilo Fernandes, que voltou aos trabalhos após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

Fabinho

Outro retorno comemorado pelo Saci é o retorno do volante Fabinho, após sete meses afastado dos gramados devido a uma séria fratura no tornozelo esquerdo, sofrida no dia 25 de julho durante o duelo entre Inter e Oeste-SP pela décima-sétima rodada da Série B. Ele deve atuar contra o Cruzeiro-POA nesta quarta-feira.

“Foi um período muito difícil de minha vida profissional”, ressaltou em entrevista coletiva. “É um recomeço para mim. Claro que eu não queria passar por isso, mas essa lesão me ajudou muito a aprender mais sobre a vida. Da mesma forma como acontecia antes em todos os jogos, esta noite vai ser como uma decisão.”

