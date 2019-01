O Inter está pronto para a estreia contra o São Luiz no Campeonato Gaúcho

Depois de quinze dias de pré-temporada, o Inter faz a sua estreia em 2019 neste domingo (20), às 19h, contra o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O Campeonato Gaúcho abre o ano do Colorado, que terá pela frente Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América.

Para fechar a preparação para o duelo deste fim de semana, o técnico Odair Hellmann comandou atividade tática no gramado na manhã deste sábado (19), dividindo os jogadores em dois grupos.

Na primeira parte, os atletas que não iniciarão o confronto em Ijuí realizaram um trabalho coletivo. Depois, o time que iniciará a partida fez um exercício no gramado, recebendo as últimas orientações para a estreia.

Muitas novidades aparecerão no time que começará a partida. Rodrigo Lindoso e Guilherme Parede, que chegaram nesta temporada farão seu primeiro jogo com a camisa colorada, assim como Rithely. Já alguns garotos oriundos das categorias de base terão a primeira oportunidade no time principal: Bruno José, Roberto e Pedro Lucas. O provável Inter tem: Daniel; Bruno José, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore e Guilherme Parede; Pedro Lucas.

A delegação viajou na tarde deste sábado para Ijuí. Alguns atletas ficaram em Porto Alegre dando sequência aos treinamentos da pré-temporada. O Colorado, que tem 45 títulos gaúchos na história, vai em busca do primeiro título da temporada.

Deixe seu comentário: