O Inter fez mais um treino com portões fechados no estádio Beira-Rio para o Grenal deste domingo

Faltando 48 horas para o clássico, na tarde dessa sexta-feira o técnico Odair Hellmann comandou mais um treino do Inter com portões fechados no estádio Beira-Rio, a fim de acertar os detalhes do time para o Grenal nº 413. A partida, marcado para as 17h deste domingo na casa colorada, encerrará a fase de classificação do Campeonato Gaúcho.

O mistério sobre a escalação do Saci que começará o primeiro tempo do clássico deve persistir até momentos antes do apito inicial. Na manhã deste sábado, será realizada a última atividade preparatória.

Líder do campeonato com 18 pontos (mesmo escore do Brasil de Pelotas mas com vantagem no saldo de gols), o Inter já está classificado para as quartas-de-final da competição. Já o Tricolor, com 13 pontos, ocupa a oitava colocação e, se perder, corre o risco de não avançar à fase seguinte.

A expectativa de direção do Inter é de um grande público no primeiro Grenal de 2018, já que a torcida colorada esgotou praticamente todos os ingressos colocados à venda, restando apenas lugares na Área VIP e na Torcida Mista. A última vez em que as duas equipes se enfrentaram foi em março do ano passado, também pelo Gauchão, na Arena. O resultado foi um empate em 2 a 2.

Reforço

Nesta semana, o clube concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Rossi. O atleta de 24 anos foi aprovado em todos exames médicos realizados e assina por empréstimo do Shenzhen FC, da China, até o dia 31 de dezembro.

Ele teve sua primeira oportunidade profissional na Ponte Preta-SP em 2012, após passagens nas categorias de base de Flamengo, Fluminense e do próprio time de Campinas. A partir de 2016, a sua carreira deslanchou como destaque do Campeonato Paulista pelo São Bento. Contratado pelo Goiás, marcou nove gols na Série B.

Já em 2017, Rossi atuava na Chapecoense-SC quando foi vendido ao Shenzhen, da China, ainda durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

