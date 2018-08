O Inter fez um treino fechado projetando o duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira (10), o técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para comandar o treinamento do Inter. Com portões fechados, a equipe ajustou detalhes para o jogo contra o Fluminense, que acontece nesta segunda-feira (13), às 20h, no Maracanã, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Com 32 pontos somados na tabela de classificação, o Inter busca mais três pontos fora de casa na competição. Já são três vitórias longe de Porto Alegre, alcançando a quarta melhor campanha na competição. Dentro do Beira-Rio, a união da torcida com o grupo coloca o Colorado como o segundo melhor mandante. Além disso, o Inter tem a segunda melhor defesa, com apenas 12 gols sofridos em 17 jogos.

Após o treinamento realizado no estádio Beira-Rio, o técnico Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva e destacou o momento da equipe aliado ao ótimo desempenho. “Temos que somar o maior número de pontos a cada jogo, dentro e fora de casa, ter uma postura, uma identidade, não mudar isso e sempre buscar a vitória até o final. É o que estamos fazendo e assim temos que seguir, pensando coletivamente, porque certamente irá refletir coisas boas para todos os profissionais”, afirmou. O grupo colorado volta a treinar na manhã deste sábado (11) projetando o duelo em solo carioca.

Deixe seu comentário: