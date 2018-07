O Inter iluminou o estádio Beira-Rio em alusão ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais

O estádio Beira-Rio contou com uma iluminação especial na noite desta sexta-feira (27) em homenagem e apoio ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. As folhas da cobertura do estádio foram iluminadas na cor amarela, em uma campanha que tem por objetivo chamar a atenção da população para a prevenção dessas doenças, além de informar sobre os novos tratamentos e cura.

Da última quinta-feira (26),até esta sexta, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma unidade móvel do do Laboratório Central de Porto Alegre no Largo Glênio Peres, que ofereceu diversos serviços para aos cidadãos. Entre eles: vacinação contra hepatites, teste rápidos de HIV e Sífilis, coletor de exames, início de tratamentos e elastografia.

Empréstimo

Depois da derrota para o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG) na noite de quinta, o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, confirmou que o zagueiro Danilo Silva não ficou no banco de reservas por questões técnicas.

“Danilo Silva manifestou interesse em ir e provavelmente ele deve estar saindo do Inter”, afirmou o dirigente.

O defensor vai atuar no Los Angeles FC, que joga a MLS (Major League Soccer). Ele irá atuar por empréstimo no futebol dos Estados Unidos até dezembro deste ano com opção de compra.

Por causa da lesão de Rodrigo Moledo, Danilo Silva vinha jogando ao lado de Cuesta. Essa foi a segunda passagem do atleta pelo Inter.

Na primeira vez, o jogador ficou entre 2008 e 2010, acumulando 72 partidas e quatro gols marcados.

Quando retornou para jogar pelo Colorado, o zagueiro assinou contrato até 2020.

