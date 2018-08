O Inter iniciou a preparação para o duelo com o Fluminense

O Colorado iniciou na tarde desta quarta-feira (8) a preparação para o duelo com o Fluminense. A equipe do técnico Odair Hellmann se apresentou após a vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-MG, na segunda-feira (6). O desafio contra a equipe carioca está marcado para a segunda-feira (13), às 20h, no Maracanã, no Rio. O jogo é válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos somados, o Inter está na terceira posição na tabela, três pontos a menos que o líder São Paulo.

Odair Hellmann comandou o treinamento no gramado para os atletas que não iniciaram a partida em Belo Horizonte. O restante do grupo ficou na academia realizando trabalho regenerativo e físico. Num primeiro momento, Odair separou os jogadores em grupos, num treino em pequenos quadrados. Depois fez uma atividade técnica em campo reduzido.

Antes do treino, o goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista coletiva no CT e elencou alguns fatores para o bom momento da equipe. “O Clube tem investido muito em estrutura, nos proporcionado academia, descanso e toda logística. Isso é mérito do Clube, que tem investido nisso. Também tem a nossa parte, a dos jogadores. Vejo todos empenhados e imbuídos, estão vendo que temos chance de fazer um grande ano, podemos deixar o Inter entre os melhores do Brasil. Também tem o Odair, que assumiu a responsabilidade esse ano, e tem sido impecável na parte tática. Tem nos passado essa segurança. Esse tripé de fatores é importante”, destacou.

Agora, o Colorado volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira (9), visando ao confronto no Rio de Janeiro. Ainda serão realizados mais quatro treinamentos até a viagem. Depois do Fluminense, o Inter encerra o primeiro turno do Brasileirão contra o Paraná, em Porto Alegre.

