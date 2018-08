O Inter iniciou a preparação para o duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão

Começou no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, a preparação para o próximo desafio do Inter no Campeonato Brasileiro. O Colorado enfrenta o Cruzeiro, neste domingo (2), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 22ª rodada da competição. O time comandado pelo técnico Odair Hellmann vai em busca de mais três pontos longe de casa para se manter na parte de cima da tabela de classificação. Com 42 pontos, o Colorado está na vice-liderança, três pontos a menos que o líder São Paulo. Longe dos seus domínios a equipe tem a segunda melhor campanha.

Na manhã desta terça (28), Hellmann comandou atividade no gramado do CT para os jogadores que não iniciaram a partida contra o Palmeiras. O restante do grupo ficou na academia realizando trabalhos físicos e regenerativos. O treinador fez um treino tático em campo aberto com atletas das categorias de base. Leandro Damião, sob observação do departamento físico, treinou com seus companheiros. Pottker, que cumpriu suspensão na última rodada, está a disposição da comissão técnica. Já Rodrigo Moledo, suspenso, será desfalque.

Após o treinamento, o atacante William Pottker, artilheiro colorado na temporada, concedeu entrevista coletiva e projetou o confronto em Minas Gerais.

“Vamos ter que saber jogar essa partida, mais uma vez um clássico do futebol brasileiro. Vamos lá representando um grande Clube, que é o Inter. Tem tudo pra ser uma grande partida no domingo e seguiremos firme nessa sequência para somar o maior número de pontos possíveis”, afirmou o camisa 99.

A equipe volta a treinar na manhã desta quarta-feira (29) visando ao duelo do fim de semana.

