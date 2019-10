O Inter iniciou a sua semana de treinamentos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre

A semana do Inter será de muito trabalho. Com os dias livres para treinamento, o técnico Odair Hellmann foca a preparação nos próximos duelos que a equipe terá pela frente no Campeonato Brasileiro. Será uma sequência de duas partidas fora de casa, a primeira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG) e, depois, com o CSA em Maceió (AL).

O Colorado ocupa a quinta posição na tabela e vai em busca de duas vitórias para retornar ao G4 e se aproximar das primeiras colocações.

O primeiro treino da semana foi realizado no CT Parque Gigante. Enquanto os atletas que enfrentaram o Palmeiras ficaram na academia fazendo exercícios físicos, o restante do grupo foi ao gramado sob o comando do treinador Odair Hellmann. O técnico comandou uma atividade coletiva, fazendo as primeiras orientações mirando o confronto de sábado (5), às 21h, no Mineirão, diante do Cruzeiro.

Após os trabalhos, o meio-campista Patrick concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. Autor do gol contra o Palmeiras na última rodada, o jogador falou dos próximos confrontos no Brasileirão.

“Cada jogo é uma decisão, vamos enfrentar dois adversários fortes fora. Cada time briga pelo seu objetivo e campeonato de pontos corridos temos que pontuar tanto dentro, quanto fora”, afirmou o camisa 88. O Colorado volta a treinar na manhã desta quarta (2), dando sequência à preparação.

Outubro Rosa

O Beira-Rio teve sua cobertura especialmente iluminada na noite desta terça-feira (1º0) em alusão ao Outubro Rosa. A campanha anual de conscientização realizada mundialmente em outubro tem o propósito de chamar a atenção da sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante todo o mês, diferentes instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem o exame preventivo. Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer no estágio inicial aumenta significantemente as chances de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.

