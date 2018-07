O Inter iniciou a terceira semana da intertemporada em Atibaia

O Inter entrou na terceira semana da intertemporada. Depois de dez dias realizando avaliações clínicas, treinamentos físicos e trabalhos com bola em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, o grupo chega ao quinto dia em Atibaia (SP).

No interior paulista, os jogadores foram divididos em dois grupos nesta segunda-feira (9), no turno da tarde. Uma parte do elenco ficou na academia realizando trabalho físico e regenerativo após o jogo-treino disputado no domingo (8). Outra parte foi ao gramado e fez um treinamento técnico.

O técnico Odair Hellmann teve o retorno de um jogador importante aos treinos com bola, o zagueiro Rodrigo Moledo, que segue sob observação do departamento médico. Já Zeca e Camilo, que estavam sob observação, estão plenamente recuperados. D’Alessandro, Danilo Fernandes e Leandro Damião ficaram na academia realizando trabalhos específicos.

Após a atividade realizada no campo do hotel onde o Colorado está hospedado em Atibaia, o lateral-direito Zeca concedeu entrevista coletiva e falou sobre o período de treinamentos sem jogos. “Para gente é bom ficar dez dias juntos, conhecer cada vez mais os companheiros, trabalhando ainda mais forte, a equipe trabalhando bem para chegar forte nos jogos”, destacou o camisa 37.

O grupo colorado volta a trabalhar em dois turnos nesta terça-feira (10), no campo pela manhã e na academia no turno da tarde. Já nesta sexta-feira (13), o Inter tem o último jogo-treino antes de retornar ao Campeonato Brasileiro.

Deixe seu comentário: