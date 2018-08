O Inter intensifica os preparativos para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG

A preparação para a décima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro foi retomada na manhã dessa quarta-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante. De olho no duelo contra o Atlético-MG (que será realizado na noite de segunda-feira em Belo Horizonte), D’Alessandro e companhia trabalharam intensamente.

Sob o comando do técnico Odair Hellmann, os atletas que não participaram do jogo-treino contra o Avenida (5 a 0) no dia anterior realizaram atividades técnicas: primeiro, exercícios de transição e posse de bola, depois um trabalho de construção ofensiva e jogadas em campo reduzido.

Já os demais permaneceram na academia do clube, para um treino físico regenerativo e de fortalecimento. O lateral-direito Zeca e o atacante Wellington Silva, que se recuperam de lesão, foram submetidos a uma programação específica.

Edenilson

Após a sessão, o volante Edenilson concedeu entrevista coletiva. Ele destacou a campanha colorada no Brasileirão, no qual o Colorado ocupa o terceiro lugar, com 29 pontos (o Atlético Mineiro vem logo atrás na tabela, com 27 pontos, mesmo escore do Grêmio mas em vantagem no saldo de gols).

“A gente vem fazendo grande trabalho neste início. Precisamos continuar, porque é esse o caminho. O nosso pensamento agora está no próximo adversário, em Belo Horizonte, afinal é importante a gente manter o que vem realizando”, ressaltou o jogador, peça-chave no time de Odair e um dos nomes mais regulares do elenco.

Deixe seu comentário: