O Inter intensifica sua preparação para o jogo deste sábado contra o Guarani

O grupo colorado realiza os últimos treinos do ano no CT Parque Gigante. Com a rodada final do Campeonato Brasileiro da Série B se aproximando e a classificação para a Série A já garantida, o Inter busca agora o título da competição. Neste sábado, às 17h30min, no Beira-Rio, o Clube do Povo recebe o Guarani para fechar a temporada. O Colorado precisa de uma vitória e que o América-MG não vença o seu jogo para ficar em primeiro na competição.

No treinamento na manhã dessa quinta-feira, no CT, o comandante Odair Hellmann contou com a volta de Víctor Cuesta às atividades. O zagueiro argentino ainda não havia treinado nesta semana, mas voltou aos trabalhos e deve atuar no fim de semana. Já Eduardo Sasha segue de fora e é dúvida para o confronto. Único desfalque garantido é Leandro Damião, o atacante cumprirá suspensão contra o Guarani. Nico López deve substituir o camisa 22.

Para o jogo deste sábado, os ingressos para os setores inferior e superior livre estão esgotados, assim como as cadeiras centrais. A venda de ingressos para o público geral abriu na manhã desta quinta-feira e os ingressos se esgotaram rapidamente. Ainda restam lugares nas áreas vips.

Leandro Damião

Sem vestir a camisa do clube desde 2014, Leandro Damião é assunto semanal do Santos, que tem o atacante como um trunfo para a próxima janela de transferências. Inicialmente, o Peixe priorizava utilizar o centroavante como moeda de troca, mas já cogita vendê-lo.

O presidente Modesto Roma Júnior, que concorre à reeleição para o próximo triênio no dia 9 de dezembro, tem interesse no atacante colorado William Pottker, mas sabe que a negociação é difícil, já que o Inter pagou 7 milhões de reais para ter o jogador.

Na última quarta-feira, Modesto conversou com o presidente do Internacional, Marcelo Feijó de Medeiros, e deu a preferência ao clube gaúcho pelo atacante. Atualmente, Damião está emprestado pelo Santos ao Colorado até junho de 2018. De acordo com o Transfermarket, site especializado em transações de jogadores de futebol, Leandro Damião é avaliado em 2,5 milhões de euros (9,4 milhões de reais).

Quando chegou ao Peixe, no início de 2014, seu valor de mercado era de 16 milhões de euros (51 milhões de reais em valores da época). Nesta temporada, Damião foi destaque do Inter na Série B. Desde que retornou ao clube que o revelou, fez 17 jogos e oito gols. Contratação mais cara da história do Santos, por 42 milhões de reais, Damião atuou pelo Peixe só em 2014, quando fez 44 jogos e 11 gols. Desde então, foi emprestado para Cruzeiro, Betis, Flamengo e Internacional.

