O Inter já prepara a sua equipe para duelo com o Caxias na Serra pelas semifinais do Gauchão

O grupo colorado segue em preparação visando a reta final do Campeonato Gaúcho. Neste final de semana, o Internacional volta a campo, desta vez, para enfrentar o Caxias, adversário colorado nas semifinais da competição. A primeira partida ocorre no estádio Centenário, na Serra Gaúcha. O Colorado busca trazer um bom resultado para Porto Alegre, onde será decidida a vaga para a final do Gauchão de 2019.

Na tarde desta sexta-feira (29), o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade focada na posse de bola. O treinamento ocorreu em campo reduzido envolvendo três equipes, em um primeiro momento, e duas, posteriormente, no Centro de Treinamentos do Parque Gigante.

Segundo colocado na fase classificatória, o Inter eliminou o Novo Hamburgo nas quartas de final. Já o Caxias, terceiro colocado na primeira fase, passou pelo Aimoré antes de chegar na semifinal.

A primeira partida das semifinais entre Internacional e Caxias ocorre neste domingo (31), às 16h, no Estádio Centenário. O jogo da volta ocorre no dia 6 de abril (sábado), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Seleção Sub-17

O atacante Maranhão, jogador da categoria Juvenil, foi um dos convocados pelo técnico Dudu Patetuci para defender a Seleção Brasileira Sub-17, formada por jogadores nascidos em 2003, no Torneio Internacional de Montaigu, na França. Maranhão foi um dos destaques do Celeiro de Ases na conquista do Campeonato Gaúcho Infantil do ano passado, tendo inclusive marcado o gol que garantiu o título na final contra o Juventude.

Maranhão se apresentará à Seleção na próxima quinta-feira (4) para iniciar a preparação para a competição. Os treinos serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Deixe seu comentário: