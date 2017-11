O Inter já se prepara para o jogo contra o Guarani-SP, que marcará a despedida colorada da Série B

Na manhã dessa terça-feira, o grupo do Inter se reapresentou no centro de treinamento do Parque Gigante, de olho no duelo contra o Guarani-SP, pela última das 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. O compromisso está marcado para a tarde do próximo sábado, no Beira-Rio, com entrada franca para os sócios mediante check-in antecipado. Dentro e fora do estádio, os torcedores poderão acompanhar tudo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

No gramado do complexo esportivo, o técnico interino Odair Hellmann comandou a atividade sem dar pistas da escalação que enfrentará a equipe de Campinas (SP). A única certeza, por enquanto, é a ausência do centroavante Leandro Damião, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 0 sobre o Goiás.

Além de Damião (vice-artilheiro da equipe na competição, com oito gols, dois a menos que William Pottker), não participaram da sessão dessa terça-feira os zagueiros Danilo Silva e Victor Cuesta (ambos com desconforto muscular na coxa esquerda), além do atacante Eduardo Sasha. Os quatro atletas permaneceram em exercícios específicos na academia do clube e terão a suas respectivas situações avaliadas ao longo da semana.

A novidade ficou por conta do retorno do lateral Carlinhos. Após um longo período “de molho” no departamento médico por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita, ele treinou normalmente e pode ficar à disposição para a despedida colorada. Até esta quinta-feira, o elenco terá outras três atividades preparatórias.

Chance de título

Com o retorno à Primeira Divisão garantido de forma antecipada – ao empatar em 0 a 0 contra o Oeste-SP, há duas rodadas – o Inter é vice-líder do certame, com 68 pontos. A equipe pode ir além, conquistando o título inédito da Série B na última rodada.

Para que a taça fique em Porto Alegre, será necessária a combinação de uma vitória contra o Guarani (décimo-sexto colocado e que escapou por pouco do rebaixamento à Série C) com um empate ou derrota do líder América-MG (70 pontos), em casa, para o CRB-AL. Ambos os jogos começam às 17h30min deste sábado.

Primeiro reforço

A Série B ainda está em andamento mas o Inter já se mobiliza para incrementar o elenco que estará de volta à elite do futebol em 2018. E se o novo técnico ainda não foi anunciado (cogita-se que isso deva ocorrer logo após o duelo contra o Guarani), ao menos um reforço está a caminho do Beira-Rio: o atacante Roger, que nesta temporada vestiu a Botafogo na Série A.

De acordo com informações extraoficiais, o atleta de 32 anos havia recebido uma proposta do Corinthians mas a direção colorada acenou com condições mais vantajosas, incluindo um salário maior e dois anos de contrato (o dobro do sinalizado pelo Timão paulista). A confirmação oficial do negócio deve ocorrer nas próximas horas.

Em 48 jogos pelo Alvi-rubro carioca em 2017, Roger marcou 17 gols que o teriam credenciado, na visão do clube gaúcho, a atuar como substituto ou parceiro de Leandro Damião – que já está em tratativas para renovação com o Inter. Em setembro, o jogador foi alvo de comoção, ao ter diagnosticado um tumor benigno no rim, que exigiu a realização de uma cirurgia no mês seguinte.

Desde então, não disputou mais jogos oficiais do clube. Antes disso, ele também havia despertado a atenção do noticiário esportivo nacional, que destacou o fato de sua filha Giulia, de 11 anos, ser cega desde o nascimento. A menina virou um dos “xodós” da torcida, que mais de uma vez a ovacionou quando ela entrava em campo com o pai, antes das partidas.

A trajetória do possível novo reforço colorado incluiu passagens pela Ponte Preta (onde fez dupla de ataque com William Pottker no ano passado), Red Bull Brasil, Bahia, Chapecoense, Suwon Bluewings (Coreia do Sul), Atlético-PR, Sport, Ceará, Kashiwa Reysol (Japão), Guarani, São Paulo, Vitória, Fluminense, Sport, Al Nars (Emirados Árabes) e Palmeiras.

