O Inter já treina para encarar o Ceará, fora de casa, no Campeonato Brasileiro

Menos de 48 horas após a vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro, na tarde dessa terça-feira o Inter se reapresentou no centro de treinamentos do Parque Gigante para a primeira atividade com bola nesta semana. O foco é o duelo contra o Ceará, no próximo domingo, pela trigésima-terceira rodada da competição. A partida está marcada para as 17h no estádio Castelão, em Fortaleza.

Apenas os atletas que não iniciaram a partida diante do time paranaense foram ao gramado, além do zagueiro Víctor Cuesta. O restante da turma permaneceu na academia do clube realizando exercícios físicos e regenerativos, seguidos de uma corrida leve. O técnico Odair Hellmann comandou sequências de posse de bola em campo reduzido, seguidas de jogadas de transição em um curto espaço de campo.

Para o domingo que vem, o Saci contará com os retornos de três jogadores importantes: o volantes Rodrigo Dourado e Edenilson (ambos titulares) e o atacante Jonatan Alvez – os três estavam suspensos por cartões amarelos ou vermelhos. Com isso, Odair volta a ter à sua disposição praticamente todas as peças que precisa para escalar um time com força total na busca pelo topo da tabela.

Com a palavra, Wellington Silva

No final da manhã, o atacante-reserva Wellington Silva, que entrou no última partida e contribuiu com uma assistência no gol do zagueiro Rodrigo Moledo (que empatou o jogo em 1 a 1, antes da virada em um pênalti convertido pelo meia D’Alessandro), concedeu entrevista coletiva.

“A equipe vem bem e quem entra no segundo tempo tem uma função importante, quem vem do banco pode decidir uma partida”, destacou o camisa 11 colorado. Fico feliz de ter entrado, dado o meu melhor e ter ajudado a equipe. Temos que dar o nosso melhor a cada jogo.”

