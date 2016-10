O Inter lutou bravamente, mas perdeu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG

O Atlético-MG está com um pé na final da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o time de Marcelo Oliveira largou na frente, mas passou a ser dominado, levou o empate e esteve até perto de tomar a virada. Mas aos 44 minutos do segundo tempo, Lucas Pratto garantiu um placar que dá larga vantagem em cima do Internacional: 2 a 1.

Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O Atlético-MG avança com qualquer empate e até derrota por 1 a 0. No sábado, as equipes jogam pelo Brasileirão. O Inter recebe o Santa Cruz e o Atlético-MG encara o Flamengo.

Celso Roth escalou Fabinho como lateral direito e William como meia. A inversão se justificou cedo. O camisa 17 foi fixado na defesa, sem liberdade para apoiar. E o medalhista olímpico com a seleção brasileira virou peça-chave na partida. Com intensa movimentação e profundidade – incluindo até uma cabeçada dentro da pequena área.

Onze dias depois de trocarem socos, William e Anderson foram os protagonistas de novo no Beira-Rio. Desta vez não teve sangue, não houve briga. A dupla foi decisiva na atuação do Inter diante do Atlético-MG. O meia sofreu o pênalti e o lateral direito converteu.

Internacional

Danilo Fernandes; Fabinho (Valdívia), Paulão, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, William, Anderson (Vitinho) e Alex (Eduardo Sasha); Aylon. Técnico: Celso Roth.

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fabio Santos; Rafael Carioca (Cândido), Leandro Donizete, Júnior Urso, Otero (Luan) e Robinho (Cazares); Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Oliveira. (Uol)

