O Inter não contará com o retorno de D’Alessandro para o jogo desta terça, contra o São Paulo, pela décima rodada do Brasileirão

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta na noite desta terça-feira o São Paulo, no estádio Morumbi, sem poder contar com o retorno do meia D’Alessandro. O capitão e mais experiente nome da equipe já está liberado após cumprir três jogos de suspensão por agressões em partidas anteriores, mas ainda não está plenamente recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo.

A delegação que chegou à capital paulista na tarde passada também não incluiu o volante Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Antes do embarque, o Saci realizou dois treinos desde a manhã de domingo, um deles com portões fechados à imprensa no estádio Beira-Rio.

Com isso, uma provável escalação colorada para o duelo, que começa às 21h30min, poderá ter Danilo, Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, Gabriel Dias, Edenilson, William Pottker (Rossi), Patrick, Lucca (Nico López) e Leandro Damião.

Situação

O confronto, válido pela décima rodada do Brasileirão, coloca frente a frente adversários diretos na tabela de classificação. Enquanto o Inter ocupa a quinta posição, com 15 pontos, o São Paulo está em quarto lugar, com 16 pontos.

“Vai ser um grande jogo, um clássico, e temos uma ideia, um conceito de marcação que certamente será adotado”, projetou o técnico Odair Hellmann em entrevista coletiva antes da viagem.

“A pressão vai ser grande e vamos precisar de tranquilidade para manter a posse de bola. Mas o nosso objetivo é sair para o jogo e buscar a vitória. Queremos somar pontos”, acrescentou o lateral Zeca.

Nas rodadas seguintes, o Inter vai encarar o Santos na Vila Belmiro no próximo domingo e o Vasco da Gama em casa no dia 13 (quarta-feira), antes da pausa geral para a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho).

Deixe seu comentário: