O Inter pode ter mais dois desfalques no jogo de quinta contra o Cianorte-PR pela Copa do Brasil

O Inter fez na manhã dessa terça-feira a segunda de três sessões preparatórias para enfrentar o Cianorte-PR, na noite desta quinta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19h15min no estádio Beira-Rio, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Durante a atividade no centro de treinamentos do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann comandou em um dos gramados um trabalho tático com a equipe titular. Em campo, uma escalação com Marcelo Lomba, Dudu, Klaus, Rodrigo Moledo, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Marcinho, D’Alessandro, Patrick e Roger.

Além das já previstas ausências do goleiro Danilo Fernandes e do atacante William Pottker, em tratamento devido a lesões, o trabalho não contou com com o zagueiro Victor Cuesta e o centroavante Leandro Damião, ambos com dores. Eles serão reavaliados nesta quarta-feira, quando o Colorado realiza o último treino. O atacante Nico López também está de fora, suspenso por cartão vermelho.

Próximos confrontos

O segundo jogo será realizado no dia 14 de março, em Cianorte, no interior do Paraná. A partir desta fase, o gol marcado fora de casa volta a valer como critério de desempate em caso de saldo equilibrado nas duas partidas.

Se um time ganhar por 2 a 1 como visitante e perder por 1 a 0 como anfitrião, por exemplo, classifica-se. Já em caso de placares iguais (dois empates sem gols, dentre outras hipóteses), a vaga será decidida nos pênaltis.

Já pelo Campeonato Gaúcho, no dia 7 o Saci enfrentará o Cruzeiro em Gravataí e no dia 11 o Beira-Rio receberá o primeiro Grenal do ano. O time de D’Alessandro e companhia é líder da competição regional, com 17 pontos, mesmo desempenho do Brasil de Pelotas, porém com vantagem no saldo de gols.

