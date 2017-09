O Inter poderá sofrer três desfalques para o duelo de sábado contra o Juventude, pela Série B

De olho no jogo contra o Juventude, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na tarde dessa segunda-feira o grupo do Inter retomou os trabalhos no centro de treinamentos do Parque Gigante. A atividade, sob o comando do técnico Guto Ferreira e de seus auxiliares, foi a primeira de uma série de cinco sessões preparatórias previstas até a próxima sexta-feira, véspera da partida em Caxias do Sul.

O duelo, válido pela vigésima-terceira rodada (de um total de 38) da competição, está marcado para as 16h30min de sábado no estádio Alfredo Jaconi. A meta colorada é chegar aos 45 pontos e contar com mais um tropeço do segundo colocado, o América-MG, que soma 41 pontos e enfrenta o Paysandu-PA fora de casa, na noite de sexta-feira.

Caso chegue à sua sétima vitória consecutiva no certame, o time do Saci se isolará ainda mais na liderança da tabela, dando mais um passo na caminhada que pode levá-lo de volta à elite do futebol brasileiro – essa é a grande prioridade do clube desde que foi rebaixado (pela primeira vez em seus 108 anos de história, em dezembro.

Já o Juventude do técnico Gilmar Dal Pozzo, sexto colocado com 34 pontos, vem de uma derrota fora de casa para o Paraná por 2 a 0, mas poderá se reaproximar do G4 se bater o Colorado – no primeiro turno, o alviverde arrancou um empate do Inter em Porto Alegre, na partida de estreia de Guto Ferreira, que substituiu o demitido Antônio Carlos Zago. Na ocasião, os gols foram marcados por Nico López e Thiago Marques.

D’Alessandro

O meia D’Alessandro, que na manhã de sábado deixou mais cedo o jogo-treino contra o Cruzeiro-POA no estádio Beira-Rio (a partida terminou com placar de 3 a 1 para os donos da casa) devido a um desconforto muscular, teve confirmado um edema na coxa direita. Com isso, o capitão e principal nome do elenco passou a ser dúvida para o duelo de sábado. O seu caso será avaliado ao longo da semana pelo departamento médico do clube.

O substituto imediato do argentino, o meia Camilo (um dos últimos nomes a reforçarem a equipe de Guto Ferreira nesta temporada, junto com Leandro Damião) passa por uma situação semelhante sob o aspecto físico. Com dores musculares, ele não treinou com bola nessa segunda-feira, mas realizou trabalhos físicos na academia. Já o zagueiro-reserva Danilo Silva, com uma contusão no tornozelo direito, está descartado do banco.

Outro desfalque confirmado é o do volante Rodrigo Dourado, que eventualmente também veste a braçadeira do time. Ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada da Série B e o mais cotado para a sua vaga é o jovem Charles. O plantel volta a treinar na manhã desta terça-feira.

Apesar da possibilidade de baixa de D’Alessandro, oficialmente a comissão técnica da avenida Padre Cacique ainda trabalha com a hipótese de entrar em campo com a seguinte escalação: Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta, Uendel, Charles, Edenilson, D’Alessandro (Camilo), William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha (Nico López).

