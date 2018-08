O Inter preparou uma recepção especial para o atacante peruano Paolo Guerrero nesta quarta

O Inter programou para esta quarta-feira uma grande recepção ao atacante peruano Paolo Guerrero, mais recente reforço (e também o de maior impacto neste ano) no elenco colorado. Serão duas atividades, com horários sujeitos a alteração conforme o voo e as condições do trânsito.

A primeira envolve a presença de torcedores no desembarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho, Às 10h. Na outra, os portões do estádio Beira-Rio estarão abertos às 11h para que a torcida acompanhe a saudação do atleta, às 13h. Antes, ele concede uma entrevista coletiva na sala de imprensa do Inter.

Trajetória

Guerrero, 34 anos, assinou contrato com o Inter até 2021. Autor de mais de 200 gols, ele foi formado pelo Alianza Lima e aos 18 anos se transferiu para a Alemanha (Bayern de Munique e Hamburgo). Em 2012, após uma década, retornou ao Brasil e entrou para a história do Corinthians ao marcar o gol do Mundial de Clubes da Fifa contra o Chelsea (Inglaterra).

Já a transferência para o Flamengo, em 2015, resultaria em três anos de altos e baixos. A estreia foi justamente em uma vitória de 2 a 1 contra o Inter pelo Brasileirão, com direito a gol.

Em 2018, após um jogo entre Peru e Argentina, um antidoping deu positivo para um metabólito da cocaína. Guerrero cumpriu um mês de suspensão preventiva e em dezembro foi afastado pela Fifa por seis meses, porém um efeito suspensivo permitiu que retornasse aos gramados (nova vitória contra o Inter, por 2 a 0).

Três rodadas depois, o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) aumentou a sentença para 14 meses mas uma liminar permitiu a sua participação na Copa do Mundo (o caso deve ser julgado novamente, em data ainda não definida). De volta ao Flamengo, ele disputou só mais quatro partidas, até sentir uma lesão na coxa.

