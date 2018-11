O Inter prossegue a sua rotina de preparação para o jogo contra o Atlético-PR

A preparação do Inter para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro segue forte no centro de treinamentos do Parque Gigante. O grupo de jogadores chegou ao terceiro dia consecutivo de trabalhos, de olho na partida contra o Atlético-PR, que será disputada às 19h de domingo, no estádio Beira-Rio, pela trigésima-segunda rodada.

O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade técnica em campo reduzido, dividindo os atletas em quatro equipes, em um sistema de “minijogos”. Em seguida, expandiu as linhas do gramado e fechou com um exercício com foco nas trocas de passes e finalizações.

Também na manhã desta quarta-feira, dois nomes importantes da equipe retornaram aos trabalhos com bola: os atacantes William Pottker e Leandro Damião. Eles treinaram com o restante do grupo, entretanto continuam sob supervisão do departamento médico do clube. Já o atacante Jonatan Alvez e os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson estão suspensos por cartões e desfalcam a equipe.

Após a atividade desta quarta, o zagueiro argentino Víctor Cuesta concedeu entrevista coletiva e destacou a sequência de jogos do Inter, terceiro colocado na tabela. “Temos mais sete jogos até o fim do campeonato, então são muitos pontos pela frente e ainda temos tempo para nos recuperarmos”, frisou o camisa 15. “Estamos fazendo bons jogos e ainda temos um caminho pela frente.”

Os ingressos para os sócios estão à venda para a partida contra o time paranaense. O check-in também já pode ser realizado para o confronto deste fim-de-semana. Para a torcida em geral, a venda abre nesta quinta-feira, 1º de novembro (véspera do feriado do Dia de Finados).

Inter B

O time B do Inter começa nesta quinta-feira a disputa de mais um mata-mata, às 20h, quando encara o Bagé no estádio Pedra Moura, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Wianey Carlet. O duelo de volta está marcado para domingo), às 11h, no centro de treinamentos do Colorado de Alvorada. Quem passar encara o vencedor do confronto entre Soledade e Gaúcho.

Na manhã dessa quarta-feira, o técnico Ricardo Colbachini comandou o último treino antes do confronto com os bageenses. O Colorado fez uma atividade de organização ofensiva e bolas paradas. Após o treino, a delegação almoçou no CT de Alvorada e depois seguiu direto para Bagé.

“Nesta parte da temporada os jogos decisivos se acumulam. Mas, nós nos preparamos para chegar neste momento e continuaremos a nos dedicar ao máximo para alcançar nossos objetivos. Acredito que temos todas as condições de fazer uma grande partida amanhã e sair de campo com um bom resultado”, destacou.

Deixe seu comentário: