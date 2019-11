O Inter realizou o seu último treino antes de viajar ao Ceará

Faltam apenas oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e o Colorado segue trabalhando forte para alcançar seus objetivos na competição. Depois de iniciar mais uma semana de treinamentos, o técnico Zé Ricardo comandou na manhã desta terça-feira (5), uma atividade com portões fechados no estádio Beira-Rio. O treinador optou pela privacidade para ajustar detalhes e testar alternativas para o próximo compromisso da equipe.

Na sétima posição na tabela, com 47 pontos, o Inter viajou para Fortaleza na tarde desta terça , onde enfrentará o Ceará pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para quinta-feira (7), às 19h30min, no Castelão. Uma vitória pode aproximar o Colorado das primeiras colocações, mantendo a equipe na zona de classificação para a próxima Libertadores da América.

Para o enfrentamento, o técnico Zé Ricardo conta com alguns problemas. Marcelo Lomba, que foi expulso no clássico Grenal e cumprirá suspensão nesta rodada; Edenilson e Nico López receberam o terceiro cartão amarelo e também estão suspensos. Além de Zeca, que sofreu uma lesão no quadril e vira baixa por três semanas.

Em meio aos desfalques, o lateral-direito Heitor volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, na última rodada.

Em Fortaleza, o grupo encerrará a preparação para a partida com um treinamento na tarde desta quarta-feira (6), no Estádio do Pici.

Coudet

Depois de noticiar o comunicado de saída do técnico Eduardo Coudet do Racing, ao fim de dezembro, a imprensa argentina repercute o acerto do treinador com o Inter para 2020.

Conforme já mostrou a Rádio Grenal, a comitiva da direção colorada na ida para a Argentina, acertou a vinda de Coudet para assumir o clube em 2020, depois da negativa para comandar o time logo após a demissão de Odair Hellmann.

De acordo com jornal argentino Clarín, Eduardo Coudet ganhará 175 mil dólares, cerca de 700 mil reais por mês.