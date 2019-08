O Inter realizou o último treino antes de viajar a Fortaleza para jogo do Brasileirão

A semana de treinamentos do Inter em Porto Alegre chegou ao fim no início da tarde desta quinta-feira (15). Agora, a equipe viaja para o Ceará e segue a preparação em solo nordestino para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Depois de alguns dias intensos de atividades visando a sequência de partidas, o técnico Odair Hellmann volta as suas atenções para o duelo com o Fortaleza, neste sábado (17), às 17h, no Castelão.

O último trabalho antes da viagem aconteceu com portões fechados para a imprensa no estádio Beira-Rio. O treinador colorado comandou a atividade para esboçar um provável time mirando o confronto deste fim de semana, mas sem dar indícios de quem começará a partida.

Certo é o desfalque de Nico López, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Rodrigo Lindoso e Edenilson seguem realizando exercícios específicos. Enquanto isso, Bruno Silva, que chegou nesta semana ao Clube, está no BID (boletim informativo diário da CBF) e pode reforçar a delegação, ficando à disposição de Odair.

A delegação do Inter viajou na tarde desta quinta para Fortaleza. Na tarde desta sexta (16), o Colorado realizará na capital cearense o último treinamento antes de entrar em campo pelo Brasileirão, a atividade acontecerá no CT do Ceará.

Apresentação

Anunciado como reforço colorado na última terça-feira (13), o meio-campista Bruno Silva foi oficialmente apresentado à torcida na manhã desta quinta.

Com contrato assinado até o final da temporada, Bruno ostenta em seu currículo o recente título da Copa do Brasil, conquistado em 2018 com o Cruzeiro. Já a última equipe que defendeu foi o Fluminense, no início de 2019, equipe pela qual atuou em 23 ocasiões.

