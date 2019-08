O Inter recebe o Corinthians pelo Brasileirão na manhã deste domingo, Dia dos Pais

A partida do Inter contra o Corinthians pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h deste domingo, reúne ingredientes capazes de fazer do evento esportivo uma grande celebração para os colorados, que devem comparecer em massa ao estádio Beira-Rio. Afinal, além do reencontro com a torcida e da possível escalação dos titulares, é Dia dos Pais.

Sem muito tempo de preparação para o duelo, o técnico Odair Hellmann comandou dois treinos. O último foi realizado na manhã desse sábado, com portões fechados à imprensa. “O treinador optou pela privacidade para realizar os ajustes finais e definir o time que entrará em campo neste domingo”, justificou o clube, repetindo uma frase bastante comum em textos de seu site oficial.

Embora a escalação do Saci deve permanecer desconhecida até momentos antes da partida, ao menos dois desfalques são certos. São os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson, pelo mesmo motivo: lesão.

Cotado para a equipe que estará em campo no apito inicial, o meia Nonato fez a sua avaliação da partida. “Este é um confronto direto no Brasileirão, portanto um jogo importante”, projetou, referindo-se às posições de cada clube na tabela – Inter em oitavo e Corinthians em sexto lugar, separados por apenas três pontos.

“Eu acredito que será uma grande partida, o time deles vem bem em outras competições também. Uma vitória seria muito importante”, finalizou o atleta, ao concedeu entrevista na sala de imprensa do Parque Gigante, antes do coletivo.

Com 20 pontos, o time de D’Alessandro e companhia ainda não venceu fora de casa nesta edição do Campeonato, mas segue invicto como mandante. “O clube tem uma das melhores campanhas em casa do futebol brasileiro e conta novamente com o apoio da torcida para buscar mais três pontos”, ressaltou o site colorado.

O próximo compromisso pelo Brasileirão está marcado para o próximo sábado, fora de casa, contra o Fortaleza do técnico Rogério Ceni. Na Copa Libertadores da América, o primeiro duelo contra o Flamengo pelas semifinais será disputado no dia 21 de agosto, no estádio Maracanã. Já no que se refere à Copa do Brasil, o Inter tem o jogo de volta contra o Cruzeiro somente no dia 4 de setembro – no primeiro enfrentamento, em Belo Horizonte, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Edenilson.

Vitória no Sub-17

A equipe Juvenil bateu o Esportivo de Bento Gonçalves por 4 a 0, na tarde desse sábado, em jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho Sub-17, disputado no estádio Aristides Bertuol, na cidade da Serra. Os gols foram marcados por Vila Verde, Enzo, Robert e Maranhão.

Com esse placar, o Colorado chegou a seis pontos no Grupo 9 e segue na zona de classificação para as oitavas-de-final. No próximo sábado, às 15h, o autodenominado “Celeiro de Ases” volta a campo para mais um duelo contra o Esportivo, desta vez no centro de treinamentos de Alvorada.

O técnico Gabriel Carvalho escalou os seguintes jogadores: Lucas, Bernardo, Vila Verde, João Felix e Thauan Lara; Luis Rodrigo, Mesaque, Robert e Maranhão; Vinicius Tobias e Enzo.

(Marcello Campos)

