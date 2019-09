O Inter recebe, na manhã deste domingo, a Chapecoense-SC, penúltima colocada no Brasileirão

Poucos dias após perder em casa a finalíssima da Copa do Brasil, às 11h deste domingo o Inter se reencontra com a sua torcida no estádio Beira-Rio para enfrentar a Chapecoense-SC, em partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, que inicia agora o seu segundo turno.

O desempenho do Colorado nos últimos duelos pela competição foi positivo, com três vitórias consecutivas e presença no G-4 (33 pontos), posição que perdeu momentaneamente perdeu nesse sábado, já que a combinação de resultados empurrou o time do técnico Odair Hellmann para o sexto lugar.

Já a Chapecoense, que no primeiro confronto contra o Saci gaúcho neste Brasileirão levou a melhor (2 a 0), vive um péssimo momento no torneio. Com 14 pontos, está em décimo-nono lugar, apenas uma posição acima do lanterna Avaí, também de Santa Catarina.

O plano do alviverde da Arena Condá para o returno se resume a escapar do rebaixamento. Para isso, contratou na semana passada o técnico paulista Marquinhos Santos, que recentemente comandou o Juventude-RS na campanha que assegurou ao time caxiense o retorno à Série B.

Preparativos

Na manhã desse sábado, Odair comandou a última atividade da equipe antes do jogo. A preparação foi encerrada com portões fechados no Beira-Rio. No gramado, os atletas passaram por um treinamento tático para definir os últimos detalhes, sem confirmação de qual time começará o primeiro tempo.

O zagueiro Rodrigo Moledo concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. Ele falou sobre a importância da partida contra a Chape na busca pelas primeiras posições na tabela: “Estamos em uma boa colocação no Brasileiro e agora vamos focar 100% no Campeonato. Temos um jogo em casa para retomar a sequência com vitória, então vamos fazer o possível para conseguir isso.

Calendário

Na rodada anterior, o Inter fechou a sua participação no primeiro turno com uma vitória dos reservas sobre o Atlético-MG por 3 a 1, fora de casa. Antes disso, em casa, bateu o São Paulo em casa por 1 a 0 e o Botafogo por 3 a 2, sequência que permitiu ao Colorado galgar posições até voltar ao G-4.

Agora, além da Chapecoense, o Saci tem pela frente o líder Flamengo no estádio Maracanã (dia 25), o vice-líder Palmeiras no Beira-Rio (29) e o Cruzeiro (décimo-sétimo, dentro do Z-4) no Mineirão, dia 5 de outubro.

Iniciativa

Por meio do site oficial do Inter, a direção do clube informou nesse sábado que o jogo contra a Chapecoense terá entrada livre para os sócios. Além disso, torcedores com deficiência não pagarão ingresso – medida inspirada pela Semana da Acessibilidade.

Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Eventos Arthur Dallegrave, no Beira-Rio, na faixa das 9h às 10h, a fim de realizar o cadastro, mediante apresentação de documento de identidade. O ingresso no estádio será feito por meio dos portões 3, 4 e 6. “A casa do Clube do Povo estará ainda mais inclusiva neste domingo”, ressaltou o texto de divulgação.

(Marcello Campos)

